3 nuevos invitados al Filba 2020: Jamaica Kincaid, Jon Lee Anderson y Paloma Valdivia

Jamaica Kincaid, Jon Lee Anderson y Paloma Valdivia

Unificado en “un gran festival integral”, Filba y Filibita se realizarán del 16 al 24 de octubre. Habrá de todo: lecturas, performances, conciertos, conversaciones, talleres, entrevistas, podcasts y clases abiertas. Nueve días de actividades y acciones virtuales para lectores de todas las edades. Y de forma virtual, debido a las restricciones de la cuarentena. Entre los autores confirmados hasta ahora están: Vivian Gornick, M. John Harrison, Heinz Janisch, Oliver Jeffers, Mario Montalbetti, Cristina Morales, Alejandro Zambra. Pero la lista sigue, porque las autoridades del gran festival literaria acaban de anunciar la participación de Jamaica Kincaid, Jon Lee Anderson y Paloma Valdivia. Para quienes no los conozcan, aquí se leen sus biografías.

Jamaica Kincaid es una escritora y profesora nacida en Antigua y Barbuda, país del Mar Caribe. Su obra incluye Annie John, Lucy, Autobiografía de mi madre, Mr. Potter, Un pequeño lugar y Mi hermano, por mencionar algunos títulos. Su primer libro, la colección de cuentos At the Bottom of the River, ha ganado el Morton Dauwen Zabel Award de la American Academy and Institute of Arts y fue nominado al Premio PEN/Faulkner de ficción. Kincaid es profesora de estudios africanos y africanos americanos en la Universidad de Harvard y fue elegida por la American Academy of Arts and Letters en el 2004. Recibió numerosos premios, como el Premio Guggenheim, el Lannan Literary Award de Ficción, el Prix Femina Étranger, Anisfield-Wolf Book Award, la Clifton Fadiman Medal, y el Dan David Prize for Literature.

Jon Lee Anderson nació en California en 1957) es un periodista estadounidense que se ha especializado en temas latinoamericanos y en las guerras posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se inició en el periodismo en Perú en 1979 como miembro del semanario The Lima Times. Desarrolló una escuela sobre la forma de escribir perfiles y realizó los de importantes personalidades mundiales como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, Charles Taylor, Iyad Allawi, el rey Juan Carlos I de España, Saddam Hussein y Hugo Chávez. Ha escrito artículos para el New York Times, Financial Times, The Guardian, El País, Harper’s, Time, The Nation, Life, Le Monde, Diario Clarín, El Espectador, entre otros medios. Forma parte del personal del The New Yorker.

Paloma Valdivia es una ilustradora chilena. Su trabajo se ha centrado principalmente en la creación de libros álbum y ha sido traducido a más de 15 idiomas. Ha publicado en las editoriales más importantes del mundo, como Fondo de Cultura Económica de México, Kalandraka, La Joie de Lire, Fatatrac, Enchanted lion Books y Amanuta, por citar solo algunas. Desde el 2016 es socia fundadora de Ediciones Liebre, dedicada exclusivamente a publicaciones para primera infancia.

Semanas atrás, Amlia Sanz, directora de la Fundación Filba, le dijo a Infobae Cultura: “Volvemos a la idea originaria: es un festival de literatura, y hay lectores que pueden tener distintas edades. Nos interesa mucho los cruces. Por ejemplo, una actividad con un autor de LIJ, una dramaturgo y una narradora sería muy interesante. No queremos que sean habitaciones que no se comunican. Queremos que sea un gran festival para todos los públicos”.





SEGUÍ LEYENDO

Quiénes son las tres escritoras argentinas que están nominadas al Premio Liberaturpreis de la Feria del Libro de Frankfurt

La poeta canadiense Anne Carson ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras