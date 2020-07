Descubrí al director Jeff Nichols con su ópera prima, Shotgun stories. Y me volví inmediatamente fan. En el desenlace de esa película y durante la secuencia de créditos suena una canción de una tristeza infinita: se llama Hold me close y la interpreta Lucero. Siempre quise escribir algo que trasmitiera un poco lo que a mi me pasó al escuchar por primera vez esta canción. Y tuve la oportunidad cuando en el 2014 me convocaron para leer en el ciclo El rayo verde. En este tipo de eventos siempre prefiero privilegiar material que estoy trabajando para ver la respuesta del público ante algo nuevo. Me gusta pensar en el plus que le puedo dar a una lectura en vivo y cuando conozco ciclo u organizadores, de acuerdo a eso, veo que tanto me puedo correr para no alterar el espíritu del evento.