La sexta novela del escritor argentino, publicada en 2016, es uno de esos libros que muchísimos lectores guardan con cariño en su biblioteca. Es una historia de desesperación: el protagonista viaja a Uruguay en barco por el día a buscar dólares (son tiempos de restricciones cambiarias) y sueña con dejar atrás su matrimonio resquebrajado y no volver jamás. Como dijo el propio Mairal en una entrevista: “Cuando habla de la paternidad, Lucas Pereyra, el protagonista de La uruguaya, no muestra casi ningún lado positivo, y eso me cae un poco antipático, pero era lo que estaba sintiendo él, enceguecido por su frustración”.