Richard Ford (Jackson, Mississippi, 1944) nació cuando sus padres promediaban la década de sus treintas y ya llevaban juntos, muy juntos, unos 15 años de vida en común, en el sur de los Estados Unidos. Hasta su nacimiento, sus padres habían sido una suerte de célula compacta frente al mundo; ambos miembros de familias conflictivas que encontraron en su pareja el calor de hogar que siempre había faltado en casa. "Ser a un tiempo hijo tardío y único es un lujo, con independencia de cualquier otra consideración, pues ambas cosas te invitan a conjeturar a solas sobre el tiempo que fue antes: esa etapa larga de la vida de tus padres en la que no tuviste parte. Me fascina pensar en ese sesgo que podría haber tomado su vida en caso de que se me hubiera privado de existencia: un divorcio, una muerte prematura, el desafecto. Pero también una mayor unión, una mayor intimidad, un "estar juntos" que escapara a toda clasificación. Tengo la certeza de que tenían todo eso. Querían tenerme; pero no me necesitaban. Juntos-aunque quizá solo juntos- formaban un todo".