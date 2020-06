Sergio Ramírez contó que una vez convocó a una experta para que ordenara su super biblioteca y que al regresar de viaje encontró que “la señora había hecho un lindo trabajo, tenía unos ficheros de madera muy bonitos. Pero cuando volví a ver alrededor no sabía dónde estaban los libros. Se habían perdido”. Es decir, no encontraba ninguno de sus libros, algo que sí ocurría antes y que volvió a ocurrir cuando desarmó el “lindo” trabajo de la especialista.Cerca de mi raza como lectora, Juan Villoro se reconoce perteneciente al grupo de los bibliómanos desordenados, “que nunca acaban de poner realmente sus libros en la clasificación adecuada”. Villoro, quien parece saber que cada creación llega con su accidente, como diría el francés Paul Virilio, está convencido de que así como es imposible mantener un orden, es imposible conservar todos los libros aunque de vez en cuando “viene bien una pequeña purga”, dice. “Una de las cosas más angustiantes es que buena parte de los libros que he leído no están conmigo. No sé en qué momento los presté o alguien se los robó o se perdieron en una mudanza”, se lamentó. Por estos días, su preocupación era el ejemplar de La broma de Milan Kundera, un libro que extraña y que no sabe si lo prestó, se lo robaron o se perdió en alguna mudanza.