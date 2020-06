Las ficciones producen operaciones formales que nos permiten establecer nuevas relaciones con la experiencia. No podemos entender el mundo sin ficciones. El teatro es particularmente poderoso a la hora de pensar qué relación tenemos con el tiempo y, en última instancia, qué relación tenemos con la muerte. La realidad da datos, contabiliza, informa, pero nada sabe sobre la muerte. El arte existe para poder hablar de lo que no se puede hablar. Siguiendo al historiador Yuval Harari, si los seres humanos logramos subsistir como especie y ser quienes dominamos al mundo no es por ser más grandes, ni más veloces, ni más fuertes: es por la ficción. Y no por el lenguaje, ya que muchos animales se pueden comunicar. Un mono puede indicarle a otro “cuidado, un león”. Pero ningún animal puede decirle a otro “El león será el guardián espiritual de nuestra tribu”. La ficción nos permitió compartir una experiencia común. Mientras la negra figura de una pandemia acecha a todo el planeta yo pretendo, en estas líneas, hablar sobre el valor de la imaginación.