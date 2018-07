Pero Kafka no sólo se queda con la escritura de cuentos, novelas, diarios y correspondencia, sino que además incursiona en los aforismos, en el dibujo. Incurre además en divertidas paradojas cuando en sus Diarios consigna que no puede escribir y responsabiliza al insomnio por no poder hacerlo, pero a la vez la escritura es causa del insomnio: "Creo que este insomnio sólo se debe al hecho de escribir. Porque por poco y mal que escriba, esos pequeños estremecimientos me vuelven cada vez más sensible". Lo cierto es que Kafka vivía en una ensoñación permanente, producto del insomnio o de los efectos del sueño. Según Gusmán, "es un proceso onírico que sucede al revés, no es el efecto del resto diurno sobre el sueño, sino -dice Kafka- el poder que los sueños irradian en la vigilia".