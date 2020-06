Por supuesto, murió pobre y endeudado. A lo largo de su vida muchas veces pintaba para pagar sus deudas y así y todo no fue muy prolífico, existen menos de 60 cuadros en el mundo con su firma. Otras de sus características es que muchas de ellas no están finalizadas, las realizaba de manera veloz, pero no por desinterés sino por su enorme talento y técnica. A diferencia de sus contemporáneos, no buscaba darle un acabado definido a sus pinturas, sino que utilizaba manchas, líneas, gotas y áreas de color para los detalles.