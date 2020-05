—Sí, por supuesto, pero es inmanejable. Internet es la conexión entre computadores y las empresas lo que hacen es mostrar lo que creen que se puede mostrar, pero no tienen control. No es que internet lo crean los estados, son conexiones entre computadoras y ahí se forma la red. Las empresas deciden lo que no muestran y eso no es nada simple de controlar. Es como querer controlar el narcotráfico. Igual, la película no habla de eso. Es muy difícil poder acceder a la “deep web” para una persona común. Por eso digo que la película habla de la ética propia, con las decisiones que este pibe tiene que tomar entre lo que cree que es correcto y lo que no lo es. Es una excusa para ver cuán libres somos o no para tomar ciertas decisiones.