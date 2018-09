— (Risas) Por si había dudas.

— Pero yo después sí he votado por peronistas, voté por Bordón y voté por Lavagna. Pero lo que no puedo yo tolerar del peronismo es el resabio fascistoide que tiene. Porque al general le gustaba, digamos, le gustaba Mussolini, le gustaba… Era así, no demos muchas vueltas, ¿no? Hay grandes esfuerzos por parte de intelectuales peronistas de decir que no, pero esto en realidad ya desde el origen… Después, como Perón era un hombre indudablemente inteligente, él se percató de que no iba a ninguna parte si se ahondaba ese camino, el mundo había cambiado, entonces él cambió. Pero en los primeros tiempos era todo muy parecido al fascismo. Y me acuerdo mi madre fue desde el principio una gran militante contra el peronismo, desde el principio. Cuando fue el festejo que se hace en la Plaza Francia por la Liberación de París el 24 de agosto del 44, ahí la policía carga y se lleva a mucha gente presa, entonces Perón declara en ese momento que el hecho de que no hubiera más que dos obreros entre los presos daba la pauta de cuál era la posición ideológica del pueblo argentino. ¿Se da cuenta? Decir una cosa así, cómo si alguien que hubiera estado atento a la Guerra Civil Española del lado de la República, a la Guerra Mundial del lado de los Aliados y de Rusia, cómo puede ser que cuando él que era en ese momento ministro de Guerra y no sé si ya no era vicepresidente de la República (N. de la R.: sí, lo era), hacía esa declaración. Cómo iba a estar a favor de eso. Era imposible, imposible. Y entonces yo he visto que muchas veces intelectuales peronistas han acusado a los opositores de no haberse dado cuenta de qué es lo que había ahí detrás. Era un poco difícil, el fascismo no era una mera máscara en ese momento.