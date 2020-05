“No saben la que me pasó con un amigo. Terminamos el curso de payamédicos y nos salíamos de la vaina por practicar en el hospital. Cada uno ya tenía su personaje bien ensayado. Yo logré uno tipo Piñón Fijo. Y Gonza había desarrollado uno parecido al Chavo del ocho con peluca verde. Entonces un día fuimos al hospital y nos preparamos. Casi nadie sabía que estábamos en esa, el director y algunos de nuestro servicio nada más sabían que ya éramos payamédicos, pero les pedimos que no contaran nada, queríamos ver la reacción que causábamos en el personal también. Entonces salimos y apenas doblamos, ¿quién viene?, Lucre, la esposa de mi amigo. Llegó y se nos plantó. ¿Viste esas casualidades que nunca te las esperás?, bueno, el asunto es que ahí la teníamos. Y claro, ella estaba al tanto, pero nunca nos había visto así. Y lo mira al marido, después a mí, vuelve a mirarlo a él y le dice: ¿Pero ustedes de verdad van a ir así a las habitaciones? Sí, le responde Gonza. ¿Y se creen que algún enfermo se va a reír?, a mí no me daría ninguna gracia. Bueno, pero no todos son como vos, amor, le dice él. Y ahí empezaron, en el medio del pasillo. Ya venía mal la cosa entre ellos, pero lo gracioso fue verlo discutir a Gonza producido. Hasta que la situación se puso áspera, ella no sé qué le recriminó, él la miró fijo, me fichó de reojo, volvió al personaje y le habló: ¡Es que no me tienen paciencia!, dijo y se puso a llorar como el Chavo: Pipipipipipi, pipipipipipi. Lucre se puso verde, no sé si de vergüenza o de bronca, pero no saben la cara que tenía, entonces Gonza le empezó a hablar como el Chavo, le ponía cara de lástima y al final ¿qué hizo ella?, ¿qué hizo?, se atacó de la risa, entonces él le dio un beso y seguimos. Íbamos a darles la sorpresa a los pacientes en diálisis, y la verdad es que estábamos nerviosos, así que antes de llegar al servicio me planto en el pasillo y le pregunto: Ché Gonza, ¿te parece que dará resultado, a ver si quedamos como dos pelotudos haciendo el ridículo delante de todos? Y el tipo me mira y me dice: ¿esto?, garantía total Peladito, si hicimos reír a mi esposa, no hay enfermo que se resista. Así que entramos con eso a la sala, cagándonos de risa y bueno, después ya todos conocen la historia, hasta de las clínicas privadas, de los geriátricos, de todos lados nos mandan a buscar para que vayamos de onda”.