—¡Pelado! —exclama antes del cuarto—. ¿Dónde estás? Ah, menos mal que se avivaron, yo también, acá en el hospital, en Neo. Sí, parece que por ahí viene la mano, a doce ya bajó acá. ¿Cuántos son ustedes? Ah, una banda. No, nosotros tampoco, nada todavía, ni idea qué mierda hacer. Tres y los bebés, pero hay más gente, recién recorrí. No, salí con un tubo chico. En el depto, con Lucre, tienen dos tubos grandes así que están bien, ¿y la flaca? Ah, cierto que me habías dicho que viajó, ¿y no la llamaste? Capaz que las líneas andan mal por allá. Sí, andá a saber. No, Lucre buscó dos tubos de diez mil en otro piso, así que administrándolos bien le va a alcanzar. Supongo que este quilombo no va a durar mucho, si es lo que pienso pronto debería mejorar. Acá sellamos todo con cinta y vamos manteniendo con las válvulas del panel. Menos mal, menos mal que ustedes también se avivaron. Che, escuchame, ¿se les cortó la luz a ustedes ahí? No, acá tampoco, pero capaz que se corte, por eso te preguntaba. Bueno, bueno, calmate que no ganamos nada si nos desesperamos. No, no seas boludo, no van a salir que les puede hacer mal. No importa, Pelado, no importa, por las dudas no salgan si ahí están bien, haceme caso alguna vez. Hagamos una cosa, mantengámonos en contacto, cualquier novedad nos comunicamos enseguida, yo apenas sepa algo más, te llamo. Okey Pelado, un abrazo, nos hablamos. Sí, sí, apenas sepa algo más, te aviso, no te preocupes, pero quédense ahí por las dudas.