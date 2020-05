“Cuando yo llegué estaban todos trabajando. No creo que el Centro esté ‘manchado’. Había mucha actividad, sobre todo con lo que fue el Noviembre Electrónico. Todo lo contrario: el Centro venía muy activo. Yo fui recibido por todos con mucha expectativa”, dice y agrega: “Son cosas que tienen que ver con las personas. No me siento más observado ni con la necesidad de ser precavido. Cuando una persona tiene ciertos valores, el respecto por el otro, entiende que la actividad que desarrolla es de mucha relación con las personas”.