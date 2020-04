Héctor Starc, ex guitarrista de Aquelarre y Tantor, estuvo a cargo del sonido aquellas dos noches mágicas de Obras y tiene un gran recuerdo de su encuentro con B.B. King. “Yo estaba muy emocionado y nervioso de trabajar con él. Una anécdota que recuerdo es que le llevé a la prueba de sonido una Gibson 68, una guitarra de la época de Aquelarre que todavía conservo, para que me la firmara. Él la vio y se entusiasmó. Había traído sus Gibson Lucille, que eran modelos nuevos, y me ofreció cambiarme una por la mía. Claro que las guitarras valen más por la antigüedad. Me insistió y me rogó que me llevara una de las suyas, aunque sea para probarla. Me fui caminando con la viola a la cancha de rugby de Obras. Me preguntaba ‘qué hago’. Era una viola del 68 por una más nueva, pero original de B.B. King. Pero al final no se la cambié”, cuenta Starc.