1. El viernes por la noche, a pesar de tratarse del momento en que comenzaba el schabbat, el doctor Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, aceptó hablar conmigo por teléfono. Ocurrió gracias a la intervención de un amigo común, Bernardo Lautersztein, a quien quiero como quise a mi hermano. Quedé estupefacto ante semejante muestra infrecuente de caballerosidad (virtud que cada día aprecio más; Don Quijote es, después de todo, una de mis lecturas favoritas). Mi dolor nacía de la posibilidad de que se me considerase un antisemita por la “banalización” de la Shoah que se me había atribuido. El doctor Knoblovits me aclaró que el rechazo de mi exceso retórico e iconográfico no implicaba, de ninguna manera, la falsa idea de que yo pudiera ser antisemita. Agregó que la reacción de la DAIA fue proporcional al disgusto de los sobrevivientes de la rebelión del ghetto de Varsovia, quienes aún viven en la Argentina. Por supuesto, me disculpé y lo hice sinceramente; yo había olvidado que, el 19 de abril, se cumplía un nuevo aniversario de la rebelión del ghetto. No debí colocarme la estrella en el pecho para la fotografía. Mi consternación aumentó, hasta el borde del llanto, cuando aquel amigo eterno que tengo, me cantó por teléfono el himno de los rebeldes del ghetto, que él aprendió en la Argentina en los años ’50.