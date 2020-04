- En 2016, estaba armando una documental sobre feminismo pero relacionado con la música, sobre el grupo Las taradas, que son chicas que con su música hacen mucho hincapié en el feminismo y necesitaba una persona que hable del tema de un lado más teórico entonces la llamé a Marta y le pedí ayuda para profundizar en la que tenía que ver con temas de género. Ella me dijo que no, que estaba con muchas cosas pero que ya tenía preparado el guión de Línea 137. Me hizo conocer sobre este servicio y sobre el programa “Las victimas contra las violencias” y me pareció muy importante difundir este trabajo porque en cuestiones de género la más conocida es la línea 144, que brinda ayuda psicológica y asesoramiento telefónico a las víctimas, pero la 137 tiene dispositivos de psicólogos y trabajadores sociales que esperan aquellos llamados que no pueden ser resueltos por teléfono y van de manera presencial. En general van a comisarías, hospitales, juzgados o los domicilios. Los ayudan de manera psicológica, los acompañan a hacer las denuncias y trabajan en conjunto con la policía si llega a haber una situación de peligro que lo amerite. Es un servicio que funciona las 24 horas durante todo el año y debería replicarse en otras ciudades, en especial en esas zonas donde las víctimas ni siquiera pueden acceder a un llamado telefónico. Ellos apoyan a las víctimas en cuestiones como radicar la denuncia, solicitar medidas de protección y hacerlas efectivas, gestionar el ingreso a un refugio, asistir al hospital, articular con su red familiar o social de apoyo. Se ocupan de escuchar, contener y orientar a la víctima, sus familiares, vecinos, o la institución que se haya comunicado.