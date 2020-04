-Si bien mi casa era la de Eduardo y mi mamá, pasaba fines de semana con mi padre, y su pareja, un espacio en el que se vivía y pensaba distinto. Con mi padre me sentía cómoda, acaso por una fuerte identificación e intereses comunes. En todo caso, se compartían cosas distintas, en un ida y vuelta particular. En la casa de Eduardo y mi vieja, la revolución nicaragüense y los procesos de liberación latinoamericanos. Se negaban a comprarme la Nancy Color, la muñeca de moda, porque era una concesión a la sociedad de consumo, pero había muñecas de trapo, artesanales, hechas por chicos pobres de América Latina: mis amigos decían, en broma, que yo jugaba con la Barbie Rigoberta. También es cierto que en esa época no tenían un mango para Barbies. Y con mi papá, los primeros discos de Duran Duran, o La vida secreta de las plantas, de Stevie Wonder, el amor por los caballos y por España. Porque él era una especie de sobreadaptado a la nueva vida y costumbres, y en ese sentido (siendo yo una niña escolarizada y catalano-parlante) estábamos cerca. Fueron dos vínculos tan afectuosos que, en su diversidad y diferencia radical, de alguna manera, se complementaban. Fue divertido. Y claramente, tengo cosas de ambos. La libertad de pensamiento de uno, la sensibilidad del otro, el sentido del humor muy distinto, de ambos. Las reconozco y me enorgullece.