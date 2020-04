Casi en simultáneo salió el álbum Elvis Is Back!, que representó una evolución en su sonido. Presley mejoró sus técnicas de canto e incursionó en el doo-wop y el pop vocal, que era la música que imperaba en esos años previos a la Beatlemania. El Coronel Tom Parker le había prometido que luego del ejército sería mucho más famoso y no se equivocaba: la mayor parte de sus simples más vendidos pertenecen a los años posteriores a esta época, entre ellos “It’s Now Or Never” y “Suspicious Minds”. Presley ya intuía que la primera etapa del rock and roll estaba llegando a su fin y con Elvis Is Back! logró una sofisticación que atrajo a un público adulto que ya no lo veía como un delincuente y que lo seguiría hasta el final de sus días, en los que el Rey se dedicaría de lleno a las baladas.