- Yo era una de esas niñas que siempre se molestaba por tener que irse a la cama, gritaba y lloraba, y era una situación muy dolorosa. Hoy, a los niños así se los puede llamar rechazadores del sueño. Cuando miro hacia atrás, veo que no era tanto que esa niña de 5 años no pudiera dormir aunque siempre he sido ridículamente madrugadora, sino que no quería dormir. No quería estar inconsciente la mitad de mi vida. Quería que mis días llenos de actividad nunca terminaran.