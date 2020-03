M.L.: Yo pensé que era deshonesto no contar lo que yo había atravesado: exponer las historias de tantas mujeres que las expusieron directamente a nosotras o a través de juicios orales y públicos. El capítulo estaba escrito antes, yo lo había escrito porque pensé que iba a ser un libro por separado. Olga y el editor me convencieron de que lo incluyera como cierre. Ahora, a partir de la reedición del libro, me estoy dando cuenta de que las defensas que una fue construyendo a lo largo de los años cada vez son más débiles. Para salir al mundo una se tiene que construir una suerte de coraza y hay una sensación que yo describo en Ese infierno, el libro que escribí con otras sobrevivientes de la ESMA y es que el campo siempre está con vos, a veces te envuelve en forma de niebla y a veces te paraliza como un rayo. Y me está pasando mucho últimamente, estoy haciendo otra cosa y me invaden los olores, las sensaciones, la angustia, el aislamiento. Supongo que en estos días me va a pasar más, esto de estar tan solas, tan con uno mismo, por esto de estar tan aislados y encerrados. Ahora tenemos las redes sociales. Pensaba que con el correr de los años, esto me iba a afectar menos. Y es al revés, me afecta más. Yo fui testigo de muchas muertes de adolescentes injustas tan tempranas en esa etapa de mi vida. Ahora que me estoy acercando a la tercera edad también se dan muchas muertes de pares inesperadas, y aparentemente también injustas, esas muertes de repente, de un ataque al corazón, de enfermedades. Y tal vez esto, esta sensación de que me puedo morir mañana, que no me pasaba a los 40 años, también sea lo que me retrotraiga a aquella época.