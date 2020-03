Es quizá esa excesiva irradiación del tópico que llevó a Bond a intervenirlo. Era un tiempo saturado de otras películas exaltadoras del ethos castrense, como Güemes y San Martín. Cuando La Pesada graba San Lorenzo se apoya en el tempo de Come Together, tema que abre Abbey Road, de los Beatles (1969). “Ir juntos”, aunque hacia otro lugar. El peso del bajo recuerda el modelo. El acople de una guitarra eléctrica le añade un modo de entender el salvajismo. No es en el esquema del rhythm and blues, ni ciertos momentos de deliberado estatismo armónico, donde radica el mayor poder corrosivo de la relectura. Tampoco en la materialidad que sustituye a los bronces por las guitarras distorsionadas. Debería tal vez buscarse en el orden de lo gestual, en esos “yeah!”, el “oh, no” u otras onomatopeyas que funcionan como nota al pie de “tras los muros”, “acero”, “son las huestes”. El “yeah yeah yeah” de los Beatles no tenía entonces la marca de una expresión desafiante. El yé-yé pop que se había popularizado en Francia, España, Italia y buena parte de Latinoamérica como correlato almibarado de los Fab Four.