Cuando yo lo veía de traje sabía que había ido a Tribunales. "¿Todo bien, papá?", le preguntaba. Y él siempre me contestaba que sí, que me quedara tranquila. Me olvidé de la extracción de sangre, me olvidé de todo. Pero en 1997 lo empecé a ver de muy mal humor, gritaba todo el tiempo. La insultaba a Mary por cualquier cosa. "¡Qué pesado papá!", le dije a mi hermana un día. Ese día había estado peor que nunca. Ella me dijo que había que entenderlo, papá estaba así por todo lo que le estaba pasando. "¿Y qué le pasa a papá?", le pregunté. Ella me miró como si yo fuera una marciana. "Gorda, papá va a ir preso". "Por supuesto que no, estás loca, sos una tonta, no sabés lo que estás diciendo. Papá nunca va a ir preso". Pero Fer me agarró de los brazos y me dijo "Gorda, te tenés que preparar, porque papá sí va a ir preso". Diez días después se lo llevaron. Una tarde llegó la Policía. De civil. No, no era uno, eran tres. Tenían chalecos de la Federal. Tres agentes estaban adentro de casa y otro estaba en la escalera. Yo que tengo memoria de elefante no puedo recordar los primeros momentos de esa tarde. Creo que no estaba en casa o al menos sé que no les abrí la puerta. Me avisaron que había llegado la Policía. Entré en el comedor y estaban ahí hablándole, eran amables. Mi Coronel, le decían mi Coronel. Le preguntaban sus datos personales: nombre, apellido, número de documento. El perro estaba enloquecido. Se lo llevaron. Yo me quería morir, sentía el corazón latiéndome en la garganta, pero aun así le pedía que se quedara tranquilo. Era el dos de diciembre de 1997. El tres de diciembre era el aniversario de casados de mis papás, cumplían treinta y cinco años. Me pidió, con la voz algo quebrada, que le comprara algo a mamá. No lloró, pero sentí que se quebraba, que estaba quebrado. Se lo llevaron. Así. Yo sentía que moría de la impotencia y del terror. Me di cuenta de que le faltaban los remedios para la diabetes. Se lo llevaron sin la insulina. Antes de trasladarlo le hicieron dejar el arma. Siempre estaba armado. Pero esa tarde me dejó el arma, me pidió que la cuidara. A partir de ese momento pasé a cuidar todo, el arma, la casa, a mamá. Yo solo quería morir. Morir. Sé que los chicos estaban, sé que estaba Gustavo, pero no me acuerdo, no los recuerdo. Solo recuerdo el dolor y el deseo de morir, no podía pensar en nada, solo en él, en sus remedios, en que estaba preso, en que estaba solo. Y en que estaba preso por mí.