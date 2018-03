Publicado en 1998 y reeditado en varias ocasiones, este libro cuenta sobre Luz, que empieza a buscar su identidad cuando descubre que no es hija biológica de quienes decían ser sus padres, que no es la nieta de ese militar. La duda primero y la certeza después aparecen con la maternidad de Luz, quien de a poco se irá acercando a las Abuelas de Plaza de Mayo. Sus abuelos biológicos y su padre –exiliado en España– no saben que ella nació y, por lo tanto, no la buscan; lo cual complica más todo.