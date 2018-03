"Me llamó mi hermana y me dijo 'papi tuvo un accidente'. No me quiso contar la verdad por teléfono -recuerda Bernardo Alberte al autor de esta crónica-. Yo tenía 27 años, vivía muy cerca, en Juncal y Pueyrredón. Fui inmediatamente a avenida del Libertador y me encontré con el drama, mi mamá en estado de shock, habían arrancado todos los cables de teléfono del departamento. Fui a recoger el cuerpo de mi papá a la comisaría 31° con mi hermana y lo llevamos a la morgue judicial, para realizar la autopsia. Lo velamos en el mismo departamento de donde se lo habían llevado el día 25″