Mira me contaba que aquellos primeros tiempos fueron difíciles. Teo no se acostumbraba a ellos, sus tíos, y ellos no estaban preparados para ser padres. Además, Mira y Edek temían que alguien les quitara a Teo, porque no tenían sus documentos y la relación familiar no era tan directa como para justificar la tenencia. Así, un día le pidieron que por su seguridad dejara de decirles tíos, y los llamara mamá y papá: debían alejar cualquier tipo de sospecha.