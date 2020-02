- Uno de los principales objetivos es que el Museo del Grabado, que ha estado marginado por mucho tiempo, tenga el lugar que se merece, lo cual abarca un montón de cuestiones: una es tener una sede fuera de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es convertir al Museo del Grabado en un museo de gráfica, porque son significantes sujetos a la historia, entonces si su objeto de memoria, de curaduría y exhibición va cambiando en el tiempo, no podemos quedarnos afincados a un significante que nos limita para representar la actualización de sus marchas y contenidos. Si los museos, que son lugares de memoria, no van a la par de la historia no pueden cumplir bien su función. De la misma manera, el Museo de Arte Oriental es una gran objetivo y es nuestra preocupación darle el lugar a este museo bastante olvidado.