De esta pulsión fundamental surge mi vocación por el teatro. Soy antes que un enamorado del teatro, un enamorado de las historias. Por eso comienzo cualquier puesta en escena mucho antes del primer ensayo, con la lectura del material. Durante semanas, o meses incluso, me dedico a leer todo texto teatral que se cruce en mi camino. Hasta encontrar una historia que me atrape y me conmueva. Compartir historias con el espectador que primero me cautivaron como lector. Y como no puedo con mi genio, voy a contarles algo de la historia que estamos presentando los viernes por la noche.