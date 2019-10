Diego Di Vincenzo: —Yo crecí en una casa con mis abuelos italianos, así que escuché una música distinta desde chiquito. El hecho de crecer casi bilingüe, aunque mis abuelos eran tanos, típicos inmigrantes, nos hablaban a los nietos en italiano pero nos exigían que respondiéramos en italiano. Es una música que te hace aguzar el oído. Y yo creo que ahí hay algo. Y después mi abuelo sabía muchas coplitas en italiano, sabía cosas de Dante, pero cosas populares que seguramente circulaban cuando él iba a la escuela, y las decía. Me acuerdo bien de los versos del Canto III de la Comedia, cuando habla de la puerta. Entonces él me decía que Dante entraba al infierno y que la puerta lo recibía, y para mí ese era un mundo de ensueño que me volvía loco. Así que ahí seguramente hay un primer acercamiento. Después, tipo en sexto o séptimo grado, yo escribí un poema en verso, una cosa horrible sobre la Patria, que lo vi no hace mucho y por lo menos estaba ordenado de rima. Después en secundario tuvo un cimbronazo fuerte de literatura porque tuve una profesora power, capa, que me hizo leer poesía grossa: todos los clásicos del Siglo de Oro, a Góngora, a Quevedo. Y justo coincidió, por la época que en se moría mi abuelo, este abuelo del que les hablo, me hizo leer las coplas de Manrique, que son un clásico y muy lindas porque pegan fuerte. Soler, el de Vox Dei, contó que escribió "Presente" después de estudiar en el colegio a Manrique. Y después me hizo leer la Elegía de Hernández y yo dije: "Loco, esto a mí me gusta mucho". Entonces pensé en estudiar Letras, que fue lo que terminé haciendo. A los 18 empecé a escribir, a los 22 empecé a ir a un taller y empecé a producir bastante, pero todo eso lo guardaba en una máquina, en una computadora que después se hizo miércoles y que no pude recuperar. O sea que perdí un montón de textos. Después laburé mucho tiempo como editor, casi doce años. Así que estaba siempre deseos de escribir cosas, pero era como que estaba siempre del otro lado del mostrador. Después me salí de las editoriales y volví a dar clases, y empecé a escribir la lectura: todas las cosas que leía para mis clases, sea literatura o teoría literaria, las empecé a poner en papel. Y después empecé a tomarme el ejercicio de escribir todos los días algo. Junté eso y cuando vi que tenía una forma se lo mostré, como él, a gente que sabía, a gente grossa. Les dije: "Díganme si está bueno", y me súper animaron.