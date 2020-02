Ese aplomo escénico lo adquirieron no sólo con la sucesión de shows, que todavía no han sido tantos. La clave está en el poder de los ensayos para que el reflejo y la costumbre los rescaten en el vivo, para que el vértigo no les gane. Los ensayos son la red que les permite enfrentarse al público. “Ensayar te da matices, seguridad. Te permite no estar preocupado por el aspecto técnico de la canción. Igual nunca tenés agarrada del todo a la canción. Es algo que no es tan maleable. Se acerca y se aleja todo el tiempo. Te engaña. Parece que es más asible, que ya la tenés y por momentos se ponen ariscas, no se dejan tocar, se desinflan. Hay que tenerlas siempre cerca, tocarlas mucho, tratarlas bien”, cuenta Rafael Otegui.