A menudo, algunas de las canciones de la Walsh – especialmente las dirigidas a los adultos – se han resignificado de acuerdo a determinadas coyunturas. Por ejemplo, su adaptación del antiguo canto inglés “We shall overcome” (“Venceremos”) fue banda sonora de la campaña de Raúl Alfonsín, no sin antes haber sido himno de los derechos civiles en los EEUU de Martin Luther King. El caso de “Como la cigarra” es más notable aún. María Elena la compuso en 1973 pensando en los viejos actores y músicos que, ya merodeados por el olvido, se resistían a un retiro impiadoso. Sin embargo, hacia el final de la última dictadura la canción fue escuchada en clave sociopolítica. Unos meses atrás, el actual presidente Alberto Fernández cerró su participación en el debate televisivo citando aquello de “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando.” En definitiva, podría decirse que mientras “Cambalache” expresa el pesimismo de la razón, en “Como la cigarra” los argentinos solemos escuchar el optimismo de la voluntad.