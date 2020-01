La experiencia empieza en la calle. Alguna parte del público de El público entra a una sala del Cultural San Martín y la otra parte del público de El público ocupa una sala -la Lugones- del Teatro San Martín. A la misma hora y en distinto lugar, empiezan a ver la proyección de una misma película que son, a la vez, once cortometrajes. Las historias de once personas que la noche anterior vieron una misma obra de teatro y que ahora viven las consecuencias de haber sido público. De haber estado expuestos a algún hecho artístico que ya no va a permitir que sean los que habían sido antes de entrar a esa sala. Una obra que los transforma.