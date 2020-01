Antes de eso, a las 20, se realizará el estreno de El público de Mariano Pensotti. “Es un proyecto que más que una obra es una película. Once cortos sobre otros tantos espectadores que la noche anterior vieron una obra de teatro que el espectador nunca ve, pero que va a ir recibiendo en fragmentos a lo largo de la proyección. Al finalizar la misma, que se realiza en simultáneo en tres salas diferentes, ese público que está separado se va a encontrar y van a caminar unas cuadras hasta el Teatro Metropolitan Sura. Allí va a finalizar la obra. Así entrarán en este juego de pensar la lógica tecnológica en las artes escénicas, el quiebre en torno a la desaparición del performer, si se impone o no su presencia física y que ocurre en relación de la robótica” explicó Federico Irazábal a Infobae Cultura. No será la primera propuesta en que lo tradicional teatral se invierta: el espectador será el protagonista y la calle un espacio expandido más allá de las salas. El público podrá verse todos los días y tiene entrada gratuita con reserva previa.