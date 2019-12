-Según él no sabía nada. A mi me extraña mucho que no se haya enterado de que en el trabajo de 1976 donde se publica la recopilación del libro sobre el trabajo de los muchos mundos, sobre los universos paralelos hay un epígrafe de Borges, del párrafo del cuento. Yo lo conocí a Borges, pero no le conté todo porque lo de la cuántica lo descubro después. Me hubiera encantado decirle a él “mire acá está uno de los trabajos mas importantes de la interpretación de la física cuántica y el primer párrafo es suyo”. En Many Worlds: Interpretation of Quantic Mechanics está todo el párrafo de El jardín de los senderos que se bifurcan. Este es uno de los ejemplos para mí en los que Borges gravita e irradia su literatura más allá, hacia otras disciplinas pero lo qué él me dice en esa entrevista, la única que tuve con él, es que no sabía nada de física. Yo le creo. Puede ser que no supiera nada, porque los físicos no lo sabían. No podía haberlo sabido desde la física, él lo crea antes de la física, entonces es toda una circunstancia en el que los grandes radares de la matriz cultural que él tenía, que sintonizaba ideas que estaban flotando de modo embrionaria en la cultura, y las toma y las convierte en una ficción muy, muy fundamentada si se quiere, al punto que gravita… En este caso no influye, son descubrimientos paralelos, pero a mi me intriga que no haya sido una influencia, hasta donde indagué no hay una influencia, pero después ese paralelismo converge en el punto en el que los científicos descubren que Borges lo había hecho y eso si influye en la popularización posterior de la idea.