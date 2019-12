Consultado sobre por qué no hay, aún, museo para el tango ni para Gardel con esa cantidad de objetos sin destino, Santoro explicó: “Lo que la mayoría de la gente nos critica porque no está exhibido, no tenemos el espacio físico para exhibirlos. Yo creo que del museo del tango, que debe ser el museo Carlos Gardel, tendría que estar todos pendientes. Para esto, proponemos que el Palais de Glace, un edificio emblemático sobre todo porque tiene naturalmente una pista de baile y el tango es baile, es el eje. Es baile, poesía, historia y creemos que es el lugar ideal, amén de que Gardel cantó ahí. Ese lugar que fue cerrado, fue vuelto a abrir para bailar tango”.