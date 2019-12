Hobbes es plenamente consciente de que él mismo no es una excepción: "Lo que he escrito en este tratado [Leviatán] [...], aunque sea una verdad evidente, no es por lo tanto derecho en el presente, sino porque en todos los Estados del mundo es parte de la ley civil. Pues aunque fuera naturalmente razonable, sin embargo es por el poder soberano que es derecho" (ibid.). Los libros de filosofía del derecho -o de cualquier disciplina para el caso- pueden ser excelentes, pero no por eso se convierten en derecho vigente. Y al contrario, el derecho puede no ser el mejor, pero no por eso deja de ser derecho. La traducción judicial de esta manera de entender el derecho es que, como muy bien suele decir Martín Farrell ex cathedra, un juez no es un pretor: "Un juez que nunca dicta una sentencia cuyo resultado le desagrada no es un buen juez".