“Pero para el público, el escritor fantasma no es menos fantasma que el narrador”, dice Becerra. “Pero esos fantasmas son los que determinan qué se publica y qué no, qué libros son premiados y cuáles no, tratar de interpretar a esos fantasmas es el centro de la industria editorial”. Pues sí: la literatura está compuesta de fantasmas. No por nada Kakfa le escribía a su amada Milena: “Los besos que se mandan por carta, Milena, se los comen los fantasmas por el camino”.