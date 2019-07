"A lo largo de mi vida siempre compré Vogue", recuerda De Loof sobre un material que descubrió, recortó y modeló en diferentes formas o con el que creó collages usando plasticola y contact. "Ya usé todas las que tenía. No me queda una, las había comprado todas durante el 1 a 1. Surgió desde mi pobreza. Tenía miles y miles. No entiendo bien el porqué, pero es un material que me identifica". Y aclara: "Me gusta la americana. Ni la italiana ni la francesa; me gusta la de Anna Wintour".