Después de un disco instrumental como fue Recolección vacía sintió la necesidad de volver a las “canciones de guitarra donde uno puede ver a la acústica narrándolas, una especie de ‘rock de fogón’”. “Fue un travestismo”, asegura, era “mostrar algo que buscaba en mí, que era cambiar para seguir entretenido con la música, algo que sigo haciendo. No estar haciendo siempre el mismo disco, lo que no está tan mal; uno puede perfeccionarse en un área, pero es una artesanía que a mí me agotaría. No lo podría hacer, no tengo ningún interés; pero sí en mi vida personal que soy absolutamente predecible y rutinario. El sonido Melero no existe, por ahí existe un estilo cuando canto, pero muchas veces mi trabajo no es cantado”.