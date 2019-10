J. Timerman no es una obra sobre Jacobo Timerman. Es posible que resulte imposible representar la vida de alguien en el teatro. Y el intento no es aconsejable. Las historias del pasado son más interesantes en un documental. Puedo decir que había algo personal e indefinible en esa historia que me impulsó a escribir. Y la usé. J. Timerman es una obra íntima y personal disfrazada de thriller político de los años 70.