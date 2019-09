— Como siempre, las palancas que mueven una creación en general vienen de afuera. Hubo una convocatoria de la Embajada de España: nos propusieron a algunos autores hacer adaptaciones de las Novelas ejemplares de Cervantes. Las leí, me entusiasmé, me “detonó”. Después, por razones operativas, no estuve en ese proyecto, que sin embargo se hizo. La novela de El coloquio de los perros ya la había elegido un autor español: yo tenía que elegir otra, pero no me daba el tiempo. Y quedó ahí picando… Durante un tiempo no la consideré, porque me parecía muy extraño el lenguaje que pedía: el lenguaje hispano me resultaba impostado, artificial, me tiraba hacia un lugar anacrónico. Y el año pasado me di cuenta de que, en realidad, como todo en el teatro, de lo que se trataba era de encontrar una convención: con la convención todo se resuelve. Entonces decidí trabajarla con esa convención de que el lenguaje es una cosa y la actuación será otra, y de que no hay nada hispano en la actuación.