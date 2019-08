"Le pregunté a mi madre cuando fui a la iglesia el domingo: '¿Por qué todo es blanco? ¿Qué pasó con todos los ángeles negros?'". Silencio. Mirada de complicidad con el entrevistador. Y remate: "Los ángeles negros están en la cocina preparando leche y miel, me dijo mi madre". Esta es una cita audiovisual entre tantas que pueblan la película, alimentada por un total de más de mil horas de imágenes y testimonios a los cuales el director echó mano. Una muestra del particular talento discursivo de un boxeador único. Precisamente el encanto de este documental reside en proponerse (y lograr convertirse) como la versión definitiva de la vida de Muhammad Alí, superadora incluso de joyas como When we were kings -1996, ganadora de un Oscar, sobre la famosa pelea con George Foreman en Zaire, hoy República del Congo-, Facing Alí (2009, sobre sus adversarios) y I am Alí (2014, una recopilación de sus más famosas entrevistas).