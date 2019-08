Pavlovsky marcó mi manera de hacer teatro. La primera vez que lo vi actuar a Tato, fue en Potestad haya por los noventa, en el mítico teatro Babilonia, en el Abasto. Una experiencia fundadora para mí. Pero en ese momento, más que el relato de la obra, me habían quedado sensaciones corporales que no podía definir. Con el tiempo me di cuenta que había quedado afectado, por su manera de actuar. Una actuación no del todo realista. Un "teatro de estados", un "realismo exasperante", eso era lo que lo diferenciaba de otros actores: una estética propia.