"Además de ser argentino, y muy orgulloso, tengo nacionalidad israelí y palestina, que me la dio Kofi Annan (ex secretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz). Dije que para mí era un gran honor recibirla, pero que la aceptaba solamente si era un pasaporte normal, como debería tener cada palestino, aunque no sea el caso. Así que yo estoy entre los dos, en el sentido de que soy judío, es parte de lo que soy, y si se puede utilizar una forma casi brutal, por mis venas corre la sangre judía, y mi corazón late por la causa palestina", afirmó Barenboim este martes en una conferencia de la que participó Infobae.