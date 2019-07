-Correcto, el primer libro de la colección Rock Is Here es Londres. La guía definitiva para conocer los lugares históricos del rock. Se me ocurrió mientras leía un posteo en Facebook que tenía que ver con el sitio donde David Bowie se sacó las fotos para la tapa de su disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Lo relacioné con que prácticamente a la vuelta de ese sitio del centro de Londres, The Beatles se habían "despedido" desde la terraza de su edificio de oficinas de Apple en Savile Row y me dije: "¿Y si empiezo a unir puntos?" Y bueno, escribí el libro. No existía algo así y mucho menos en español. Me hubiera ahorrado mucho tiempo (¡y dinero!): el tiempo en vacaciones siempre es muy valioso.