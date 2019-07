— No. Bah, depende en qué momento y con quién esté al lado (risas). Lo digo porque hay muchísimos pioneros sobre todo en el activismo y en las artes… Yo creo que en ese momento no estaba tan integrado, me sentía casi "the only gay in the village" (risas). Ahora creo que hay más acercamiento o más lucha conjunta. Quiero decir, por supuesto que en ese momento eramos varios, y que yo soy soy el resultado de admirar a muchos otros artistas, por ejemplo a los transformistas que veía cuando iba a bailar. Igual tampoco voy a ser modesto en exceso y decir que había otros muy parecidos a mí porque no era común un cantante gay que cantara canciones sobre gays como lo hacía yo.