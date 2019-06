Ya es un clásico. No hay dudas. La Noche de la Filosofía es un evento intelectual que empieza a volverse masivo. Ésta, la de 2019, es su quinta edición, y ya viene con tensiones. Veinte días atrás, un grupo de prestigiosos intelectuales (Ezequiel Adamovsky, Pablo Alabarces, Maristella Svampa y Gabriel Kessler, entre otros investigadores) decidió no participar. Aseguraron que "no se respeta la libertad de pensamiento" y denunciaron ajuste, vaciamiento y una progresiva banalización.