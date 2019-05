Muchos de los cuentos que forman Los bordes del mundo nacieron ahí y entonces son cuentos que no siguen un orden establecido, al menos no un orden que yo pueda notar. Muchos tienen origen en cosas verídicas (recuerdos, detalles de conversaciones que escuché, situaciones que me contaron, cosas que veía y me disparaban la idea para la ficción), y muchos otros son ficción pura, y creo que lo mejor es no revelar cuáles pertenecen a un grupo y cuáles a otro. Hay cuentos realistas y cuentos fantásticos, y me gusta que estén mezclados, como si la realidad y la fantasía fueran parte de lo mismo.