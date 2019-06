—Yo creo que lo que pasó, me lo han dicho, pero aparte estoy convencida de que fue así: hubo intentos pero no pudieron hacerlo. Por una razón que para mí es absolutamente lógica: el kirchnerismo viene del peronismo, tiene una tradición de militancia con sujetos muy autónomos. Un militante es un sujeto autónomo muy hincha, digamos. Autónomo en el sentido en que va a una reunión y dice lo que le parece, lo que piensa. Vos los ves en las redes discutir a militantes entre sí y son peroratas y cada uno dice lo que le parece, entonces es muy difícil conducir un ejército de militantes para que todos en el mismo horario lo mismo que hay que decir. Porque de verdad hay un sentimiento de autonomía muy fuerte. Hubo intentos pero lo que terminaba pasando era que uno decía: "No, lo que yo quiero decir que tal cosa me parece que no". "No, yo quiero decir que tal cosa me parece que no sé qué". Entonces cada uno terminaba con su mensaje, y vos ahí lo que necesitás es un ejército. A mí me da risa porque dicen "la jefa, la jefa, la jefa" por Cristina, pero después cada uno que le dice la jefa discute con el otro, y opina que no, y le pone un pero. Lo vemos hoy en las internas del peronismo. No podés conducir eso. Me río porque por un lado es qué bueno, gente muy autónoma, pero por otro es qué macana, no le podés discutir a un ejército de trolls. Me parece que el fracaso del troll center K quizás sea lo que a mí me parece más interesante: que son personas autónomas. Que aunque les paguen hay como una cosa… Lo que no hubo, no sé si por falta de ganas, es contratar personas que específicamente se dediquen a trollear. De hecho hay gente que participó de eso y lo dice como una macana, de qué lástima que no lo hicimos. Pero me parece que tiene que ver con el tipo de discurso. Tanto la campaña de Macri del 2015 como la del 2017 como esta es una campaña de mucho eslogan. Y cuando tenés una campaña de mucho eslogan es más fácil trollear, porque repetís una misma frase. Pero las campañas en general del kirchnerismo o peronistas son más como un intento de reflexión más que de llegada directa a la emoción. Entonces ahí cada uno como reelabora su propio mensaje y es más difícil repetir una frase como una especie de palabra llave o clave. Mirá el PT en Brasil, por ejemplo. No le puede entrar a Bolsonaro en las redes. ¿Y qué vamos a decir, que el PT no tiene cuadros brillantes? No, es que es otra lógica. Funciona de otra manera. Para movimientos que vienen de una historia de debate en ámbitos de carne y hueso, por supuesto que le cuesta más ir a una red social donde tenés que expresarte en tres frases, en una palabra y probablemente en modo anónimo.