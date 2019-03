—Primero los animaría a que tienen una oportunidad que yo siento no poder volver en mi edad atrás y estar en su edad para tener por delante los desarrollos que tienen ahora mismo. Viven en un tiempo en el que tienen unas capacidades tecnológicas y de comunicación francamente maravillosas. Tienen una capacidad de desarrollar nuevas narrativas, de desarrollar nuevos modelos narrativos, lingüísticos, porque con estas nuevas tecnologías hay muchas cosas que antes no se podían hacer y ahora se puede, y por tanto yo les animaría a que las desarrollen. Les animaría a que intenten ser disruptivos, que se inventen el español del siglo XXI, la narrativa del siglo XXI, los reportajes del siglo XXI. Que se inventen eso. Me parece que eso es muy atractivo para cualquiera que pueda estudiar hoy día periodismo por un lado pero también cualquier otro tipo de profesión relacionada con el lenguaje en su sentido más amplio. Más que un consejo sería lanzarles un mensaje de ánimo y decirles tenéis una oportunidad que a mí me hubiera encantado -no me quejo pero que me hubiera encantado tener-. Y creo que deberíais tener en cuenta también la responsabilidad que tenéis y que tenéis una caja de pinturas inmensa, unos folios en blanco gigantes y que el futuro del español, el futuro del periodismo, pues es lo que vosotros vais a hacer. No parece un mal plan, ¿no?