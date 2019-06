—Sí, básicamente, pero yo diría que el aspecto menor sería el económico; lo más importantes es el respaldo porque esto le permite al cine argentino, como ya viene sucediendo naturalmente (justamente con Europa tenemos la mayor cantidad de coproducciones, en los últimos diez años entre 30 y 40 siendo España el país con el que más tenemos), un espaldarazo que nos abre la posibilidad a otros países que también han venido creciendo. Se me ocurre Bélgica, Luxemburgo, inclusive estuvimos hablando en el Festival de Cannes con Estonia. Países que de repente no estaban tan en el radar y a través de este fondo podemos hacer algo. Creo que lo que está pasando globalmente es que hoy una producción, cuando se encara, es muy raro que no tenga otro país, otro fondo asociado. O sea, esto amplía nuestras oportunidades, ya que creo que somos una de las fábricas de talento más importantes del mundo, de poder tener productos, no solamente con mayor financiamiento, sino que también te abre la posibilidad a que después tengas la distribución y la exhibición al tener otros países asociados.